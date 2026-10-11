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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يستجيب لحادث انهيار عقار بالمحلة في محافظة الغربية

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري بلاغًا بشأن انهيار عقار بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.


وعلى الفور، توجهت فرق الطوارئ وفرق الدعم النفسي التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع الإنهيار ومستشفى المحلة العام التي نُقل إليها المصابون، لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الإسعافات والدعم النفسي اللازم للمصابين وذويهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري استجابته وتقديم الدعم اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

غرفة العمليات المحلة الكبرى الدعم النفسي التابعة للهلال الأحمر الهلال الأحمر المصرى الدعم النفسى

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