بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. الهلال الأحمر يواصل تقديم خدمات الدعم للمرضى

يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدمات الدعم النفسي والرعاية النفسية، انطلاقًا من إيمانه بأن الصحة النفسية حق أساسي وأحد أهم جوانب جودة الحياة.

يأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام

وتشمل خدمات الهلال الأحمر المصري الاستجابة العاجلة والدعم النفسي المتخصص في حالات الطوارئ وغير الطوارئ، من خلال تقديم الإسعافات الأولية النفسية (PFA)، إلى جانب الجلسات النفسية والاستشارية المتخصصة التي يقدمها أخصائيون نفسيون إكلينيكيون داخل عيادات الهلال الأحمر المصري بمقري المقطم وزينهم، وفرع شمال سيناء فضلًا عن خدمات الدعم النفسي الاستشاري عبر الهاتف.

كما يضم الهلال الأحمر المصري كوادر من المتطوعين المتخصصين في الدعم النفسي، والمدربين على تقديم خدمات الدعم النفسي في 27 محافظة، بما يعزز جاهزية الهلال الأحمر المصري للاستجابة للاحتياجات النفسية خلال الكوارث والأزمات، باعتباره جهازًا مساندًا للسلطات المختصة في أوقات الطوارئ.

وينفذ الهلال الأحمر المصري كذلك عددًا من الأنشطة المجتمعية والتوعوية لتعزيز الرفاه النفسي، من بينها جلسات التثقيف النفسي ورفع الوعي بالصحة النفسية، والأنشطة والفعاليات الموجهة للأطفال وكبار السن، إلى جانب توزيع «حقائب السعادة» والأنشطة المخصصة للأطفال ضمن القوافل الميدانية والمناطق الأكثر احتياجًا ومراكز الإقامة الخاصة بالفلسطينيين.

وفي إطار بناء القدرات والتمكين، يقدم الهلال الأحمر المصري تدريبات متخصصة حول أساسيات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب ورش عمل فنية وتفاعلية لتعزيز الرفاه النفسي للمتطوعين والموظفين والجمهور.

ويؤكد الهلال الأحمر المصري أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل حق أساسي، داعيًا إلى الاهتمام بالصحة النفسية وعدم التردد في طلب الدعم والمساعدة من المختصين عند الحاجة.

التواصل على الخط الساخن للهلال الأحمر المصري: 15322،