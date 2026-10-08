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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 أعوام على الاستجابة.. الهلال الأحمر يستعرض جهوده الإغاثية لدعم غزة

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

3 أعوام من الاستجابة الإنسانية المتواصلة.. واصل خلالها الهلال الأحمر المصري جهوده في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وحشد وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء في العمل الإنساني.

ومنذ الساعات الأولى للأزمة، قدم الهلال الأحمر المصري استجابة فورية، مع إطلاق مصر أول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، لتتواصل بعدها جهود الاستجابة على مدار ثلاثة أعوام.

وتجاوز إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة مليون طن .

قوافل «زاد العزة من مصر إلى غزة».. استجابة مصرية متواصلة

ومع أزمة الغذاء الحاد وبالتزامن مع اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام، أطلق الهلال الأحمر المصري فى يوليو ٢٠٢٥  إرسال قوافل «زاد العزة» المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث توالت يوميا ، و تجاوز حجم المساعدات التي حملتها هذه القوافل 500 ألف طن، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين وتلبيةً لاحتياجاتهم الإنسانية.

استقبال الجرحى والمصابين

وواصل الهلال الأحمر المصري تقديم خدماته الإنسانية عبر معبر رفح، حيث استقبل مئات الـدفعات من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين إلى مصر لتلقي العلاج، وواصل تقديم خدمات الرعاية المتكاملة للمرضى والمرافقين لهم إلى جانب تواصل الخدمات مع توديع الحالات التي تماثلت للشفاء، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وعلى مدار ثلاثة أعوام، لم يغلق فيها معبر  رفح نهائيا من الجانب المصري ، واصل متطوعو الهلال الأحمر المصري العمل ليل نهار دون توقف، تأكيدًا على التزام الهلال الأحمر المصري بمبادئ العمل الإنساني، ودوره في مساندة الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم في أصعب الظروف.

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