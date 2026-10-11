استعدادا لفصل الشتاء.. الهلال الأحمر يدفع بالخيام والبطاطين لدعم الأشقاء الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 292، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وحملت القافلة أكثر من 3,100 طن من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 1,434 طنًا من السلال الغذائية والدقيق، وما يزيد على 190 طنًا من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، وأكثر من 1,476 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، التي شملت نحو 6,380 بطانية، فضلا عن 1,160 خيمة لإيواء المتضررين، بهدف دعم الأسر الفلسطينية في غزة وتخفيف معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مع إيلاء اهتمام خاص بتوفير الاحتياجات الشتوية اللازمة لمساندة الأسر المتضررة ومساعدتها على مواجهة برودة الطقس مع اقتراب فصل الشتاء.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.