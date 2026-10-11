السيسي: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أهمية تحقيق تسوية عاجلة وشاملة للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية وفقا لحدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وقال "إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام شامل وعادل بالمنطقة".

وشدد الرئيس السيسي - خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم الأحد مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو عقب توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في جاكرتا - على رفض مصر تهجير الشعب الفلسطيني وفرض تغيير ديموجرافي.. مستنكرا الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونبه الرئيس السيسي إلى خطورة استمرار النزاعات في العالم والمنطقة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي.. داعيا إلى ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات وإعطاء الأولوية للسلام واحترام سيادة الدول.