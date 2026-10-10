لجنة إغاثة غزة : جهود مكثفة وخيام جديدة استعدادا لفصل الشتاء

أكد محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة أن اللجنة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات قطاع غزة خاصة في ظل قرب دخول فصل الشتاء الذي يمكن أن يكون الأقسى على سكان القطاع.

وقال المتحدث باسم اللجنة - في مداخلة لقناة إكسترا نيوز الإخبارية - "إن اللجنة المصرية على الأرض وبدأت في حصر العائلات التي تقيم في خيام بالية ومهترئة وبدأت فرق الطوارئ التي شكلتها اللجنة المصرية والمنتشرة في جميع أنحاء القطاع في تجهيز قوائم بأسماء العائلات الأكثر اجتياجا".

وأضاف أن القيادة المصرية أصدرت قرارا بدخول مستلزمات الشتاء إلى قطاع غزة ووصلت قوافل الإغاثة من مصر وحملت العديد من الخيام الجديدة وتم البدء في إيصالها إلى العائلات الفلسطينية ، حيث عملت فرق الطوارئ التابعة للجنة المصرية على استبدال الخيام البالية بالجديدة التي وصلت من مصر.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت مناطق جنوب قطاع عزة في مواصي رفح ومواصي خان يونس ووسط وشمال القطاع ، منوها بأن اللجنة المصرية حرصت على الوصول إلى العائلات الأكثر احتياجا.

وشدد على أن العائلات الفلسطينية تنظر دائماً إلى القيادة والشعب في مصر باعتبارهما السند الحقيقي والدعم الدائم للقطاع، سواء على الصعيد السياسي في نصرة القضية الفلسطينية أو على الصعيد الإنساني والإغاثي.

وفي سياق متصل، أكد منصور أن أعمال اللجنة داخل القطاع تشهد تطوراً مستمراً لتشمل مختلف قطاعات الحياة، موضحاً أنه في الملف التعليمي عاد أكثر من 36 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة هذا العام؛ حيث نجحت اللجنة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والمؤسسات الأممية، في تجهيز وافتتاح 20 مدرسة، كان آخرها "مدرسة مصر الجديدة" في شمال غرب مدينة غزة، إضافة إلى رعاية دار الأيتام، حيث يرفع العلمان الفلسطيني والمصري جنباً إلى جنب في المدارس يومياً.

أما في الملف الصحي، أشار المتحدث إلى أن اللجنة المصرية جهزت -لأول مرة في القطاع- عيادات طبية متنقلة متكاملة التجهيز، ستباشر عملها قريباً في شمال القطاع لتقديم الرعاية الصحية المخصصة للنساء والأطفال.



