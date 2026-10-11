صرف إعانات عاجلة لأسر ضحايا عقار سوق اللبن بالمحلة ومعاينة المنازل المجاورة

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تداعيات حادث سقوط عقار بمنطقة سوق اللبن، بجوار مسجد المحجوب بحي أول المحلة الكبرى، صباح اليوم الأحد، موجهًا بسرعة التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، وجه المحافظ المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، للانتقال إلى موقع الحادث، لمتابعة جهود التعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف والحماية المدنية ومعدات الإنقاذ، وسيارات طوارئ الكهرباء والغاز، وفرض كردون أمني بمحيط العقار، وفصل المرافق عنه وعن المنازل المجاورة.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه محافظ الغربية مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا، كما كلّف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي أول المحلة الكبرى بمعاينة العقارات المجاورة وإعداد تقرير فني عن حالتها الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

رفع جهات التحقيق

وأسفر الحادث، عن وفاة مواطنين اثنين وانتقل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، إلى مستشفى المحلة العام، لمواساة أسرتي الضحيتين وتقديم واجب العزاء، مؤكدًا تقديم أوجه الدعم اللازمة لهما في هذا المصاب الأليم.

تقديم واجب العزاء

ويتقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرتي المتوفيين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.