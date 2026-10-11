عايزين مشاهدات وفلوس.. القبض على سيدة ونجلتها بسبب بث لايفات للتسول على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبدة ونجلتها لقيامهما ببث لايفات للتسول على السوشيال ميديا.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات ووالدتها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهما بقصد تحقيق أرباح مادية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المذكورة ووالدتها (مقيمتان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وضُبط بحوزتهما (7 هواتف محمولة ".

بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما") ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهما البث المباشر عبر صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهما لتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





