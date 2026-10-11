حرامية غسيل.. القبض على سيدة سرقت ملابس من شرفة منزل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطعى فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض الملابس الخاصة بها من شرفة مسكنها بالغربية .

أمكن تحديد صاحبة الحساب (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المحلة) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 9 / الجارى قامت إحدى السيدات بسرقة بعض الملابس الخاصة بوالدتها من شرفة الشقة محل سكنهما بالطابق الأرضى الكائن بدائرة القسم .





أمكن تحديد وضبط السيدة مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (لها معلومات جنائية– مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادها ضبط (المسروقات المستولى عليه) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .