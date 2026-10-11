بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص في تصادم أتوبيس وتوك توك بجمصة

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتوك توك، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أبناء مركز شربين، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجتي حفظ الموتى بمستشفيي جمصة وبلقاس.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وتوك توك بمدينة جمصة، ووجود عدد من الضحايا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص، وهم:

رياض عبد العاطي البيلي ريه، 27 عامًا، مقيم بقرية كفر يوسف التابعة لمركز شربين، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى جمصة.

جلال محمد إبراهيم أحمد علي، 27 عامًا، مقيم بقرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى بلقاس.

محمد أحمد محمد عزت عبد العزيز، 21 عامًا، مقيم بقرية أبو زاهر التابعة لمركز شربين، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى بلقاس.

محمد عبد العال غريب، 55 عامًا، مقيم بقرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى بلقاس.

فارس حمادة أبو العطا، 17 عامًا، مقيم بقرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة مستشفى بلقاس.

وجرى وضع جثامين المتوفين تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.