مصرع 2 وإصابة 11 آخرين في حادث مروع على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد أعلى كوبري قها بمحافظة القليوبية بطريق مصر إسكندرية الزراعي حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ربع نقل، أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 11 شخصًا، وجرى نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وأخرى ربع نقل أعلى كوبري قها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث.

وأسفر الحادث عن سقوط ضحايا ومصابين بلغ عددهم 13 شخصًا، فيما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات التصادم.

وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.