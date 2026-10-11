القبض على لص سرق هاتف محمول من داخل مسجد بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الاشخاص بسرقة هاتف محمول من آخر حال تواجدهما بأحد المساجد بالقليوبية.



بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 5/ الجارى حال نومه بالمسجد المشار إليه الكائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بأسلوب "المغافلة" ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





