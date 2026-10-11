ألقوا عليها الحجارة.. ضبط المتهمين بالتعدى على سيدة بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين وإحدى السيدات وقيامهما بإلقاء الحجارة عليها بالإسماعيلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 15 أغسطس المنقضى، تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بقيام شقيق زوجها ونجله، مقيمان بدائرة القسم، بالتعدى عليها بالسب وإلقاء الحجارة عليها وإحداث إصابتها بسحجات متفرقة لخلافات بينهم حول ملكية منزل كائن بدائرة القسم.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





