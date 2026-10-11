خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدي عليه بالضرب وممارسة أعمال البلطجة ومنعه من دخول أرضه الزراعية بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج)، والمشكو فى حقهما (نجلى عمومته – مقيمين بذات الدائرة) وتبين وجود نزاع قضائى بينهم على قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة المركز بين (والدة الشاكى ووالد المشكو فـى حقهما) وقيام والدة الشاكى وباقى الورثة ببيع حصتهم لأحد الأشخاص خلال عام 2012، ومحاولة الشاكى دخول الأرض الخاصة بالمشكو فـى حقهما، وصدور حكم قضائى ضده فى ذات الشأن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





