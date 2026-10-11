إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي

شهدت مدرسة عبد الحليم نور الدين بقرية الرملة التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، حالة من الاستنفار، عقب حدوث كسر بخط طرد الصرف الصحي داخل حوش المدرسة، ما استدعى اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة لضمان سلامة الطلاب والعاملين وانتظام العملية التعليمية.



وفي استجابة سريعة، أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة ميدانية عاجلة بالمدرسة، يرافقه الدكتور سعد عسل، مدير إدارة بنها التعليمية، لمتابعة تداعيات الواقعة والوقوف على الإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وقررت مديرية التربية والتعليم في القليوبية إخلاء المبنى المدرسي المجاور لموقع الكسر، والذي يضم 12 فصلًا دراسيًا، كإجراء احترازي لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح اللازمة.

وفي إطار الحرص على عدم تعطيل الدراسة، جرى التنسيق مع مدرسة أحمد زويل لاستيعاب طلاب الفصول التي تم إخلاؤها، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وانتظام الحصص الدراسية دون تأثر.

كما تابع مدير المديرية التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لسرعة الدفع بالفرق الفنية المختصة والعمل على إصلاح خط الطرد المتضرر وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل تعليم القليوبية أن سلامة الطلاب والعاملين تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة سرعة التعامل مع الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشأة التعليمية، مع توفير البدائل المناسبة لضمان استمرار الدراسة.