المئات يشيّعون جثمان النائب السابق عبدالسلام الخضراوي بمقابر بلقس في القليوبية

شيّع المئات من أبناء مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جثمان النائب الراحل المهندس عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب السابق عن الدائرة، عقب أداء صلاة الجنازة عليه، وسط حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتوديعه إلى مثواه الأخير بعد صراع مع المرض.



وعقب الصلاة، نُقل الجثمان بسيارة «تكريم الإنسان» إلى مقابر بلقس التابعة لمركز قليوب، وسط موكب جنائزي ضم أعدادًا من الحافلات والسيارات التي أقلّت محبي الراحل والمشاركين في تشييع جثمانه.

وشهدت مراسم التشييع مشاركة واسعة من أبناء شبرا الخيمة ومحبي النائب الراحل، الذين حرصوا على وداعه الأخير تقديرًا لمسيرته السياسية والبرلمانية التي امتدت لسنوات، وكان خلالها أحد الوجوه النيابية المعروفة بالدائرة.

وبدأ عبد السلام الخضراوي مشواره البرلماني بعضوية مجلس الشورى عام 2007، ممثلًا لدائرة شبرا الخيمة، قبل أن يفوز بعضوية مجلس النواب في انتخابات عام 2015، ويواصل مسيرته النيابية من خلال انتخابات مجلس النواب عام 2020.

وارتبط اسم الراحل بالحياة السياسية والبرلمانية في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لسنوات، بداية من عضويته بمجلس الشورى، وصولًا إلى تمثيل الدائرة بمجلس النواب.