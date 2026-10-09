صحة القليوبية تطرح باقة تحاليل للاطمئنان على صحة المعدة والجهاز الهضمي بـ510 جنيهات

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن توفير باقة متكاملة من التحاليل الطبية للاطمئنان على صحة المعدة والجهاز الهضمي، وذلك تحت رعاية الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة نيرمين حامد، مدير المعامل المركزية.

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وتتضمن الباقة عددًا من الفحوصات الطبية، تشمل تحليل جرثومة المعدة H. Pylori، وصورة الدم الكاملة CBC، ووظائف الكبد GOT وGPT وAlbumin، بالإضافة إلى تحليل البراز Stool Analysis.



وحددت المديرية سعر الباقة بقيمة 510 جنيهات، في إطار إتاحة حزمة من الفحوصات للمواطنين الراغبين في الاطمئنان على حالتهم الصحية.



وتقدم الخدمة من خلال المعامل المركزية بالقليوبية، الكائنة أمام مستشفى بنها التعليمي وبجوار المركز الطبي ببنها.



وأوضحت أنه للحجز والاستفسار يمكن التواصل عبر الرقمين: 01000878991 – 01011345299