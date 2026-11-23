أكد النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الإطارات لم يعد مجرد خيار صناعي، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية ملحة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، خاصة مع بدء خطوات فعلية نحو توطين صناعة السيارات في مصر.

وأوضح عبد الغني خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به، أن المستهدف لا يقتصر على إنشاء مصانع لإنتاج الإطارات فحسب، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل تصنيع الإطارات والخامات والمكونات والصناعات المغذية، بما يضمن جودة عالية وأسعاراً تنافسية واستدامة في الإنتاج وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة.

توطين صناعة إطارات السيارات الخاصة

وطالب في تساؤلاته الموجهة للحكومة بتوضيح خطتها لتوطين صناعة إطارات السيارات الخاصة والأجرة وزيادة نسبة تغطية السوق المحلي، والموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة في القطاع، بالإضافة إلى تقييم كفاية وفاعلية الحوافز الاستثمارية والضريبية وربطها بمستهدفات لزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا وتدريب العمالة.



كما دعا إلى كشف ما تم اتخاذه لإنشاء منظومة متكاملة تشمل مراكز البحث والتطوير والاختبارات، وتشديد الرقابة على جودة الإطارات المحلية والمستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية، إلى جانب وضع رؤية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصدير الإطارات للأسواق العربية والأفريقية، مع تحديد ما تم إنجازه والمستهدفات والجدول الزمني للتنفيذ.

