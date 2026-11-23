أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحماية الاجتماعية مسؤولية أصيلة للدولة وليست منحة، يعكس أهمية هذا الملف باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي وصون كرامة المواطنين، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في ترجمة هذه الرؤية إلى إجراءات ملموسة يشعر المواطن بتأثيرها في حياته اليومية.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن برامج الحماية الاجتماعية لا بد أن تخضع لمراجعة وتقييم مستمرين، بما يضمن تناسب قيمة الدعم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الدعم لا تقاس فقط بحجم المخصصات المالية، وإنما بمدى قدرتها على تلبية الاحتياجات الفعلية للأسر المستحقة.

مراجعة قيمة الدعم ضرورة لمواكبة أعباء المعيشة

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة مدى كفاية المساندة النقدية والعينية المقدمة للمواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجًا، مع مراعاة التغيرات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، حتى لا تتراجع القيمة الفعلية للدعم بمرور الوقت.

وشدد على أهمية تطوير قواعد بيانات المستفيدين بصورة مستمرة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، ومنع استبعاد أسر تحتاج بالفعل إلى المساندة، مع وضع آليات واضحة للتظلمات والمراجعة الدورية.

الحماية الاجتماعية لا يجب أن تقتصر على الدعم النقدي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يجب أن يتجاوز فكرة تقديم المساعدات المالية إلى بناء منظومة متكاملة توفر للمواطن فرص العمل والتأهيل والتدريب والرعاية الصحية والتعليم، بما يساعد الأسر على تحسين أوضاعها الاقتصادية بصورة مستدامة.

وأشار إلى أهمية ربط برامج الدعم بمسارات التمكين الاقتصادي، حتى تتحول الحماية الاجتماعية من مجرد مواجهة مؤقتة للأعباء المعيشية إلى أداة حقيقية لتحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر.

الطبقة المتوسطة والعمالة غير المنتظمة ضمن أولويات الحماية

ولفت سمير إلى ضرورة الاهتمام بالطبقة المتوسطة، التي تتحمل جانبًا من الأعباء الاقتصادية، وتحتاج إلى سياسات تضمن قدرتها على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية والتأمينات الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.

مؤشرات واضحة لقياس نجاح منظومة الدعم

واختتم النائب أحمد سمير بالتأكيد على أهمية وجود مؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج برامج الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر التقييم على حجم الإنفاق أو أعداد المستفيدين، وإنما يمتد إلى قياس التحسن الفعلي في مستوى معيشة الأسر، ومدى قدرتها على الانتقال إلى الاستقلال الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام والعدالة الاجتماعية.