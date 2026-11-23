أكدت إندونيسيا اليوم الإثنين التزامها بتنفيذ عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى سنغافورة.

وذكر وزير الطاقة الإندونيسي بهليل لحداليا- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء آنتارا نيوز الإندونيسية:- أن تراجع كميات الإمدادات مؤخرًا يرجع إلى أعمال صيانة دورية لخطوط الأنابيب، وليس إلى الإخلال بالالتزامات التعاقدية المبرمة مع سنغافورة.

وأوضح المسئول الإندونيسي أن بلاده ملتزمة باحترام تعاقداتها وضمان استمرار عمليات الإمداد بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة يُعتقد أنها انتهت، مع تأكيده أنه سيتحقق من هذا الأمر.

كما لفت إلى أن التراجع المؤقت في الإمدادات، بنحو 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يوميًا، ظل ضمن الحد الأدنى للكميات المنصوص عليها في التعاقدات بين البلدين.

يُشار إلى أن إندونيسيا تُصدر نحو 409.5 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى سنغافورة.

