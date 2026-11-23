سجلت مبيعات لعبة "Grand Theft Auto VI" رقماً قياسياً عالمياً بلغ 3.79 مليار دولار خلال يومها الأول في متاجر التجزئة، بحسب ما أعلنته شركة "Rockstar Games"، في إشارة إلى الطلب الهائل على أول إصدار جديد في السلسلة منذ 13 عاماً.

أرقام مبيعات Grand Theft Auto VI وتفوقها على الإصدار السابق

أوضح تقرير نشرته وكالة "أسوشيتد برس" عبر موقع "KSL" أن التقديرات العالمية تستند إلى حسابات الشركة حتى نهاية يوم الخميس، موعد الإطلاق الرسمي، مؤكدة بيع 32.5 مليون نسخة قبل الطرح لتسجل رقماً قياسياً عبر مختلف المنصات، وتصبح اللعبة الأكثر طلباً مسبقاً في تاريخ متجر "PlayStation".

وتجاوزت هذه الانطلاقة بفارق كبير مبيعات الجزء السابق "Grand Theft Auto V" الصادر عام 2013، والذي حقق مليار دولار في أول ثلاثة أيام وباع أكثر من 230 مليون نسخة من إجمالي 470 مليون نسخة باعتها السلسلة عالمياً، وفقاً لشركة "Take-Two Interactive".

وجاءت أرقام "Rockstar" أعلى بكثير من تقديرات شركة أبحاث السوق "Sensor Tower" التي رجحت تحقيق 2.36 مليار دولار من بيع نحو 24.6 مليون نسخة، علماً بأن سعر النسخة القياسية من اللعبة يبلغ نحو 80 دولاراً في الولايات المتحدة.

قصة لعبة GTA VI وطاقم الممثلين الرسميين

لفت التقرير إلى أن أحداث "GTA VI" تدور في ولاية "ليونيدا" الخيالية المستوحاة من فلوريدا ومدينة "فايس سيتي"، حيث يركز مسار القصة على الثنائي لوسيا كامينوس وجيسون دوفال أثناء محاولتهما تحسين ظروفهما عبر الجريمة، مع اهتمام أكبر ببناء العلاقات الإنسانية إلى جانب المطاردات والسرقات.

وكشف إطلاق اللعبة عن قائمة الممثلين بعد سنوات من التكتم، حيث تؤدي ماني إل بيريز دور لوسيا ويجسد ديلان رورك شخصية جيسون، بمشاركة أسماء بارزة تشمل بوبي موينيهان وستيفن روت وتارين مانينج وروزيلين سانشيز ومغني الراب دينزل كاري.