أعلنت شركة "Take-Two Interactive" المالكة لاستوديو "Rockstar Games" عن تحقيق لعبة "GTA 6" مبيعات بالتجزئة بلغت 3.79 مليار دولار خلال أول 24 ساعة من إطلاقها، لتسجل بذلك أكبر إطلاق في تاريخ قطاع الترفيه على الإطلاق.

أرقام مبيعات GTA 6 القياسية في الطلبات المسبقة

أوضحت تقارير تقنية عالمية أن الشركة أكدت بيع 32.5 مليون نسخة من اللعبة عبر الطلبات المسبقة وحدها، وهو رقم يتجاوز التقديرات السابقة التي أشارت إلى بيع أكثر من 20 مليون نسخة، بينما لا يزال عدد النسخ المباعة بعد الإطلاق دون حجز مسبق غير محدد.

وعبر سام هاوسر، مؤسس "Rockstar" ورئيسها، في بيان رسمي عن امتنانه لاستجابة اللاعبين حول العالم مع بدء هذا الفصل الجديد في تاريخ الاستوديو بعد 13 عاماً من الانتظار، فيما أعربت الشركة الأم "Take-Two" عن فخرها بتربع اللعبة على عرش قطاع الترفيه.

تفوق GTA 6 على أضخم الألعاب والأفلام السينمائية

وافادت التقارير إلى أن إيرادات اللعبة خلال 24 ساعة تمثل إنجازاً غير مسبوق في أي وسيط ترفيهي، متفوقة على مبيعات إطلاق ألعاب كبرى مثل "Red Dead Redemption 2" و"Cyberpunk 2077" وسلسلة "Call of Duty"، وكذلك إيرادات افتتاح أضخم الأفلام السينمائية.

وصدرت لعبة "GTA 6" رسمياً في 19 نوفمبر الجاري على منصتي "PlayStation 5" و"Xbox Series X/S"، بعد أن أصبحت الأعلى تقييماً في تاريخ ألعاب الفيديو بحصولها على تقييم 10 من 10، وحطمت الأرقام القياسية عبر منصات البث وتسببت في ارتفاعات هائلة في حركة الإنترنت العالمية.