تثير لعبة GTA 6 اهتماما واسعا بين عشاق ألعاب الفيديو، خاصة مع التوقعات بتقديم عالم مفتوح ضخم يتيح استكشاف مدينة Vice City وولاية ليونيدا، لكن مع اقتراب تجربة اللعبة، يبرز تساؤل مهم بين اللاعبين: هل يمكن لمستخدمي بلايستيشن 5 اللعب مع أصدقائهم على Xbox أو الكمبيوتر الشخصي؟

وتتعلق هذه المسألة بميزة اللعب المشترك Crossplay، التي تسمح للاعبين باستخدام منصات مختلفة للدخول إلى جلسة لعب واحدة، والتنافس أو التعاون معا من خلال حسابات الألعاب أو قوائم الأصدقاء داخل اللعبة، كما يحدث في ألعاب شهيرة مثل فورتنايت وCall of Duty.

هل تدعم GTA 6 اللعب المشترك بين PS5 وXbox؟



حتى الآن، لم تعلن شركة “روكستار جيمز” دعم GTA 6 لميزة اللعب المشترك بين منصتي PlayStation 5 وXbox Series X|S.

ورغم أن اللعبة متاحة على المنصتين، فإن ذلك لا يعني بالضرورة إمكانية اتصال اللاعبين ببعضهم عبر خوادم مشتركة، إذ يتطلب الأمر تطوير نظام متعدد المنصات يدعم دعوات الأصدقاء والمطابقة بين اللاعبين والجلسات الجماعية.

ولذلك، لا يمكن حاليا لمستخدم PS5 الانضمام إلى صديقه الذي يلعب على Xbox، كما لا توجد معلومات رسمية تؤكد إمكانية إضافة هذه الميزة مستقبلا.

GTA 6

هل تتضمن GTA 6 طورا للعب الجماعي عبر الإنترنت؟



حتى الآن، تركز التجربة المعلنة للعبة على طور القصة الفردي، الذي يتابع مغامرات الشخصيتين جيسون دوفال ولوسيا كامبوس داخل ولاية ليونيدا.

ويمكن للاعب استكشاف العالم المفتوح وتنفيذ المهام ومتابعة الأحداث بمفرده، دون وجود إمكانية معلنة لدعوة الأصدقاء إلى عالمه أو المشاركة معه في المهام.

ويأتي ذلك رغم النجاح الكبير الذي حققه طور GTA Online في الجزء الخامس، والذي أتاح للاعبين استكشاف مدينة لوس سانتوس معا، وتنفيذ المهام والسباقات وشراء العقارات والمشاركة في أنشطة متنوعة.

لكن روكستار لم تعلن حتى الآن موعد إطلاق خدمة GTA 6 Online أو طبيعة الأنشطة الجماعية التي قد تتضمنها، بما في ذلك المهام التعاونية والسباقات والفرق.

هل يمكن لمستخدمي الكمبيوتر اللعب مع أصحاب أجهزة PS5 وXbox؟

لم تكشف روكستار عن موعد إصدار نسخة GTA 6 لأجهزة الكمبيوتر، كما لم تعلن دعم اللعب المشترك بين الكمبيوتر والمنصات المنزلية.

وحتى إذا صدرت نسخة الحاسوب مستقبلا، فإن ذلك لا يعني تلقائيا إمكانية اللعب مع مستخدمي أجهزة بلايستيشن وXbox، إذ يتوقف الأمر على نظام اللعب الجماعي الذي ستطوره الشركة.

كذلك لم تؤكد روكستار دعم ميزة Cross-Progression، التي تسمح بنقل تقدم اللاعب وشخصياته وبياناته بين الأجهزة المختلفة.

هل تعمل GTA 6 على Xbox One؟

تستهدف اللعبة أجهزة الجيل الحالي، وهي بلايستيشن 5 وXbox Series X|S، ولم تُعلن الشركة عن إصدار أصلي منها لجهاز Xbox One.

كما أن تشغيل الألعاب عبر خدمات البث السحابي، في حال توفره على أجهزة مدعومة، لا يعني إمكانية اللعب المشترك مع مستخدمي المنصات الأخرى، فهذه التقنية تتعلق بطريقة تشغيل اللعبة وليس بربط اللاعبين عبر شبكات مختلفة.