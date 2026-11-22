أثارت القدرات التقنية والرسومية للعبة "GTA 6" حالة من الذهول بين كبار مطوري ألعاب الفيديو في العالم، يتقدمهم مطورون بارزون في استوديو "Naughty Dog" الشهير، رغم عمل اللعبة بمعدل 30 إطاراً في الثانية على منصة "PlayStation 5".

إشادة مطوري Naughty Dog بالإضاءة

وأوضح تقرير تقني نشره موقع "Push Square" أن مايكل باركلي، المطور في استوديو "Naughty Dog" الذي شارك في تطوير ألعاب مثل "The Last of Us 2" و"Uncharted: The Lost Legacy"، أكد أنه يصنع ألعاب الفيديو منذ 19 عاماً، ومع ذلك تبدو له "GTA 6" كسيارة "بوجاتي فيرون" أمام طفل من العصر الفيكتوري.

وأبدى باركلي، الذي يعمل حالياً على لعبة "Intergalactic: The Heretic Prophet"، دهشته من اعتماد استوديو "Rockstar" على الإضاءة البيئية الديناميكية المتغيرة لحظياً في عالم اللعبة، مؤكداً أنها تبدو بنفس جودة الإضاءة المخبوزة (المبرمجة مسبقاً لتوفير طاقة المعالجة) بل وتتفوق عليها في كثير من المشاهد.

تفاصيل التحدي التقني وميزانية تطوير GTA 6 الضخمة

ولفت التقرير إلى أن تصريحات باركلي فتحت نقاشاً واسعاً بين المحترفين، حيث تساءل تيم سوريت من استوديو "Odd Tales" مطور لعبة "The Last Night" عن كيفية نجاح "Rockstar" في تشغيل هذا الكم الهائل من العناصر الفردية، ومحاكاة الشعر في وقت واحد، والإضاءة الحجمية التي تلقي ظلالاً ناعمة، والفيزياء الواقعية لكل مركبة.

وبحسب ما ذكره الموقع، وضعت لعبة "GTA 6" معياراً تقنياً غير مسبوق قد يدفع المطورين حول العالم لتطوير أدواتهم، لكنه أشار إلى أن ليس كل استوديو يمتلك الوقت الكافي والميزانية التقديرية البالغة مليار دولار التي مكنت "Rockstar" من تحقيق هذا الإنجاز.