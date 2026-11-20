نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة كافيار، المتخصصة في تخصيص الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية باستخدام المعادن الثمينة والخامات غير التقليدية، عن إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الفاخرة بالتزامن مع اقتراب موعد إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو 6.

تواصل شركة هواوي الصينية، استعداداتها لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزتها خلال الأيام المقبلة، إذ تستعد لتنظيم حدث رسمي في 24 نوفمبر للكشف عن هاتفها القابل للطي Mate X8، إلى جانب هاتفي Mate 90 Air وWatch Air، بعدما أكدت الشركة رسميا ظهور الأجهزة الثلاثة خلال الحدث.

بدأ تطبيق واتساب، في طرح ميزة جديدة طال انتظارها، تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بنسخ احتياطية من سجل محادثاتهم وبياناتهم مباشرة على خوادم الشركة، دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمة جوجل درايف، في خطوة تمنح المستخدمين مزيدا من المرونة في إدارة بياناتهم وحفظها.

بدأ تطبيق واتساب، في طرح تحديث جديد يستهدف تحسين تجربة المحادثات الجماعية، من خلال زيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء المجموعات من 1024 إلى 1500 عضو، على الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، في خطوة تمنح المستخدمين مساحة أكبر للتواصل وإدارة المجتمعات الكبيرة دون الحاجة إلى إنشاء مجموعات إضافية.

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة طريقة جديدة وأكثر تعبيرا للتفاعل مع الرسائل، من خلال إتاحة استخدام الملصقات كوسيلة للرد والتفاعل داخل المحادثات الفردية والمجموعات، بدلا من الاقتصار على الرموز التعبيرية التقليدية.

يستعد تطبيق واتساب، لإتاحة ميزة النسخ الاحتياطي السحابي عبر خوادمه لمستخدمي هواتف آيفون، لتوفير بديل مباشر لخدمة آي كلاود التابعة لشركة آبل، بما يسمح بحفظ سجل المحادثات والملفات بصورة مستقلة عن مساحة التخزين المخصصة لحساب المستخدم على خدمة آبل.

تستعد شركة آبل، لإجراء تغييرات كبيرة على تصميم هواتف آيفون الاحترافية، مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون، إذ تشير تسريبات جديدة إلى أن هاتف iPhone 20 Pro المرتقب قد يشهد عودة الإطار المصنوع من التيتانيوم، إلى جانب اعتماد تصميم أكثر انحناء يختلف عن الأجيال الحالية.

كشفت دراسة أمنية حديثة عن ثغرة تتعلق بالخصوصية في عدد من تطبيقات التواصل والمواعدة، إذ يمكن استغلال بعض الميزات الأساسية داخل هذه التطبيقات لربط الحسابات المجهولة بالملفات الشخصية الحقيقية للمستخدمين، بل وتحديد مواقع وجودهم بدقة لافتة، دون الحاجة إلى اختراق الحسابات أو كسر أنظمة التشفير.

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة نيويورك أبوظبي للتكنولوجيا “NYU Tandon” وجامعة رادبود الهولندية، عن نجاح عشرات الآلاف من الإعلانات البرمجية المضللة في تجاوز أنظمة المراجعة والحماية التابعة لشركة جوجل، والوصول إلى المستخدمين في أوروبا بأكثر من 100 مليون مشاهدة.