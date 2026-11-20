كشفت دراسة أمنية حديثة عن ثغرة تتعلق بالخصوصية في عدد من تطبيقات التواصل والمواعدة، إذ يمكن استغلال بعض الميزات الأساسية داخل هذه التطبيقات لربط الحسابات المجهولة بالملفات الشخصية الحقيقية للمستخدمين، بل وتحديد مواقع وجودهم بدقة لافتة، دون الحاجة إلى اختراق الحسابات أو كسر أنظمة التشفير.

وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من جامعة ميريلاند ومعهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST، وعرضت نتائجها خلال مؤتمر أمن الشبكات والأنظمة الموزعة لعام 2026، وشملت تطبيقات كاكاو توك وتيليجرام وواتساب وسيجنال وتيندر.

كيف يمكن كشف هويتك عبر التطبيقات؟



اعتمد الباحثون على ميزات متاحة بالفعل داخل التطبيقات، مثل اكتشاف جهات الاتصال والبحث عن المستخدمين القريبين، لإظهار كيف يمكن ربط الحسابات المجهولة بالحسابات الشخصية.

وتكمن المشكلة الأساسية في رقم الهاتف، الذي يمثل حلقة وصل بين الحسابات المختلفة، حتى عندما يستخدم الشخص اسما مستعارا أو ملفا شخصيا منفصلا لإخفاء هويته.

فإذا تمكن شخص من الحصول على رقم هاتف مرتبط بحساب مجهول على أحد التطبيقات، فقد يستطيع استخدامه للعثور على الاسم الحقيقي لصاحب الرقم عبر تطبيق آخر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يمكن أن تصبح الصورة الشخصية وسيلة إضافية لتحديد هوية المستخدم، خاصة عند استخدام الصورة نفسها عبر منصات مختلفة.

تطبيق تيندر

صورك الشخصية قد تكشف موقعك الجغرافي



أظهرت التجارب أن الجمع بين بيانات الحسابات والصور وميزات البحث المعتمدة على الموقع الجغرافي قد يسمح بتضييق نطاق الأماكن التي يتردد عليها المستخدم.

ووفقا لنتائج الدراسة، تمكن الباحثون من تحديد موقع المستخدمين ضمن نطاق متوسط يبلغ 324 مترا، أي ما يقارب خمس الميل.

وأشار يونج هوي كوون، أحد المشاركين في إعداد الدراسة، إلى أن هذه المخاطر تنشأ من معلومات وميزات تبدو بسيطة وغير مؤثرة عند النظر إليها بشكل منفصل، لكنها قد تتحول عند جمعها إلى وسيلة فعالة لكشف بيانات شخصية حساسة.

هل يمتد الخطر إلى المستخدمين خارج كوريا الجنوبية؟



تختلف درجة الخطورة باختلاف انتشار التطبيقات في كل دولة، إذ يستخدم تطبيق كاكاو توك نحو 94% من سكان كوريا الجنوبية، ما يوفر قاعدة ضخمة يمكن استغلالها في مطابقة أرقام الهواتف بالأسماء والملفات الشخصية.

أما في الولايات المتحدة، فيتوزع المستخدمون على عدد أكبر من تطبيقات التواصل، وهو ما قد يقلل من سهولة تنفيذ هذه العمليات، لكنه لا يلغي المشكلة الأساسية.

فإعادة استخدام رقم الهاتف نفسه والصورة الشخصية ذاتها عبر حسابات متعددة تظل عاملا قد يسهل الربط بين الهوية الحقيقية والحسابات المجهولة، بصرف النظر عن الدولة.

كيف تحمي هويتك من التتبع؟

عقب نشر نتائج الدراسة، شدد تطبيق كاكاو توك القيود على بعض الميزات، وأوقف الأساليب المحددة التي تناولها الباحثون.

وينصح الخبراء باتباع مجموعة من الإجراءات لتقليل مخاطر كشف الهوية، أبرزها استخدام صور شخصية مختلفة للحسابات المجهولة، وحذف الحسابات القديمة التي لم تعد مستخدمة، والاعتماد على رقم هاتف منفصل عند التسجيل في الخدمات الحساسة.

وتؤكد هذه النتائج أن حماية الخصوصية لا تعتمد فقط على قوة التشفير وكلمات المرور، بل تشمل أيضا الانتباه إلى البيانات البسيطة التي يشاركها المستخدم عبر التطبيقات المختلفة، والتي قد تكشف هويته دون علمه.