بـ 100 ألف تطبيق.. ما الذي تخطط له آبل لتغيير تجربة هاتف آيفون ديو؟

أعلنت شركة آبل Apple، تجاوز عدد التطبيقات المتوافقة والمصممة خصيصا لهاتفها القابل للطي الجديد آيفون ديو حاجز 100 ألف تطبيق على متجر App Store، في تطور يعكس تسارع جهود المطورين لتوفير تجارب استخدام تتناسب مع التصميم الجديد للجهاز.

وذلك بعد الانتقادات التي واجهها الهاتف في مراجعاته الأولى بسبب محدودية التطبيقات المحسنة للعمل على شاشته القابلة للطي.

وقالت الشركة، إن متجر التطبيقات يضم حاليا أكثر من 100 ألف تطبيق متوافق مع آيفون ديو، مشيرة إلى انضمام آلاف التطبيقات الجديدة يوميا، في مؤشر على تسارع وتيرة تطوير البرمجيات المخصصة للهاتف.

وجاء الإعلان بالتزامن مع طرح تحديثات لأكثر من 12 تطبيقا بارزا لدعم الهاتف، من بينها مايكروسوفت Word وOutlook وZoom، إلى جانب تطبيقات رياضية تابعة لدوري كرة السلة الأمريكي NBA ودوري الهوكي NHL، وتطبيقات للتسوق مثل Etsy وLTK، وأدوات إنتاجية مثل Goodnotes وExtra، فضلا عن تطبيق التصوير Halide Mark III.

وتنضم هذه التطبيقات إلى مجموعة أخرى سبق تحسينها للعمل على الهاتف، تشمل Netflix ويوتيوب وإنستجرام وواتساب.

آيفون ديو

التطبيقات غير المحسنة تكشف تحديات الشاشة القابلة للطي

وكانت مراجعات آيفون ديو الأولى قد انتقدت محدودية التطبيقات المصممة للاستفادة من مساحة الشاشة الجديدة، إذ تظهر التطبيقات غير المحسنة مع شريط أسود على جانب الشاشة، ما يقلص المساحة المتاحة للاستخدام، كما قد يؤدي في بعض الحالات إلى إخفاء وظائف مهمة داخل قوائم إضافية.

وتشير بيانات آبل إلى أن بعض مطوري تطبيقات iOS احتاجوا إلى وقت إضافي لتكييف برمجياتهم مع التصميم الجديد للهاتف، وهو ما دفع الشركة إلى تنظيم ورش عمل متخصصة لدعم عملية التطوير.

وأوضحت آبل أن أكثر من 2000 مطور تطبيقات شاركوا في أكثر من 50 ورشة عمل حضورية، نظمتها الشركة في 19 مدينة حول العالم، وأتاحت خلالها للمطورين تجربة الهاتف والعمل على تحسين تطبيقاتهم بدعم مباشر من خبراء الشركة.

إقبال يفوق التوقعات رغم السعر المرتفع

وفي الوقت الذي تتوسع فيه قائمة التطبيقات المتوافقة، يبدو أن آيفون ديو حقق طلبا أكبر مما توقعته آبل، رغم سعره المرتفع الذي يبدأ من 1999 دولارا للإصدار ذي سعة تخزين 256 جيجابايت.

فقد نفدت الكميات المتاحة من الهاتف خلال ساعات قليلة من بدء استقبال الطلبات المسبقة، فيما امتدت مواعيد الشحن والتسليم إلى العام المقبل، نتيجة الطلب القوي ومحدودية الإمدادات.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج المالية هذا الأسبوع، أقرت آبل بصعوبة التنبؤ بالموعد الذي ستتحسن فيه قيود التوريد المسؤولة عن تأخر تسليم الهاتف.

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس الشركة للعلاقات العالمية مع المطورين، إن سرعة تبني المطورين لهاتف آيفون ديو كانت لافتة، معربة عن تقديرها للإبداع والابتكار اللذين أظهروهما في تطوير التطبيقات.

وأضافت أن حماس المطورين كان استثنائيا، وأن الشركة تتوقع تسارع وتيرة التحديثات مع انضمام مزيد من التطبيقات إلى قائمة البرمجيات المحسنة للعمل على الهاتف.

قائمة واسعة من التطبيقات تستعد لدعم آيفون ديو

إلى جانب التطبيقات التي أعلنت آبل تحديثها مؤخرا، كشفت الشركة عن قائمة طويلة من التطبيقات التي حصلت على تحديثات لنظام iOS 27 وتحسينات تتوافق مع آيفون ديو، وتضم عددا كبيرا من الخدمات والمنصات في مجالات مختلفة.

وتشمل القائمة تطبيقات الموسيقى والتواصل مثل سبوتفاي وفيسبوك ماسنجر وجوجل شات وChatGPT وGrok Bot وMicrosoft Copilot، إلى جانب أدوات مايكروسوفت أوفيس، ومنها Excel وPowerPoint.

كما تضم تطبيقات الإنتاجية وإدارة الأعمال مثل SAP Concur وmondaycom وPDF Expert وDocuments وiA Writer، ومنصات الأخبار والمحتوى مثل Substack وThe Washington Post وYahoo News وFOX News.

وامتدت التحديثات إلى تطبيقات المال والأعمال مثل Kalshi وYahoo Finance، والتصميم والإبداع مثل Canva وSuno، فضلا عن تطبيقات المواعدة واللياقة البدنية والترجمة، ومنها Tinder وGoogle Translate وStrava وMyFitnessPal وWithings وBevel.

وشملت القائمة أيضا تطبيقات النقل والتنقل مثل Transit وCiti Bike وParkMobile، والسفر والحجوزات مثل Viator وPriceline، وخدمات التسوق وتوصيل الطعام مثل Kroger وDomino’s وTaco Bell، بالإضافة إلى تطبيقات الطقس مثل The Weather Channel وFOX Weather وRainViewer.