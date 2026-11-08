الصحة: الإنفاق على القطاع ارتفع 12 ضعفًا و403 مليارات جنيه لتطوير المنظومة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي ارتفع بنحو 12 ضعفًا خلال الفترة من 2014 إلى 2026، ليصل إلى 511 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 42 مليار جنيه في 2014، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق على الصحة خلال السنوات الماضية بلغ نحو تريليوني جنيه.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، أن الدولة نفذت أكثر من 1309 مشروعات لتطوير البنية التحتية الصحية في مختلف المحافظات، باستثمارات تجاوزت 403 مليارات جنيه، تضمنت إضافة نحو 20 ألف سرير، وأكثر من 1500 حضانة، ونحو 1900 ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ارتفع من 495 إلى 554 مستشفى، بالتوازي مع تطوير أسرة الرعاية المركزة وتزويد المنشآت الصحية بأحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية، مؤكدًا استمرار مشروعات تطوير المستشفيات استعدادًا للتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن عدم التدخل لتطوير القطاع الصحي كان سيؤدي إلى تفاقم الفجوات الصحية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، فضلًا عن زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على الدولة وتراجع إنتاجية المواطنين.