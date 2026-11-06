مشكلة مزعجة في آيفون ديو.. تغيير حجم الأيقونات والنصوص يتطلب مسح الهاتف بالكامل

يواجه مستخدمو أول هاتف آيفون قابل للطي من شركة آبل “آيفون ديو” مشكلة غير متوقعة تتعلق بتخصيص واجهة الاستخدام، إذ لا يمكنهم تغيير حجم النصوص وأيقونات النظام بعد الانتهاء من إعداد الهاتف لأول مرة، إلا من خلال إعادة ضبط الجهاز بالكامل ومسح جميع بياناته والبدء من جديد.

وتظهر المشكلة خلال عملية الإعداد الأولي للهاتف، عندما تعرض آبل شاشة تحمل اسم «Appearance»، تتضمن ثلاثة خيارات هي: Default وMedium وLarge، للتحكم في حجم النصوص وأيقونات النظام ودرجة تكبير عناصر الواجهة.

وفي حين تتيح جميع هواتف آيفون الأخرى تغيير إعداد تكبير الشاشة (Display Zoom) في أي وقت من خلال قائمة الإعدادات، تختفي هذه الإمكانية تماما في هاتف آيفون ديو بمجرد الانتهاء من الإعداد الأولي، دون وجود خيار بديل لتعديل حجم العناصر لاحقا.

إعادة ضبط المصنع.. الحل الوحيد لتغيير حجم الأيقونات



ظهرت المشكلة في البداية عبر مناقشات على منصة ريديت، وبحسب التفاصيل المتداولة، تواصل أحد المستخدمين مع فريق دعم آبل، حيث أكد له أحد كبار مستشاري الدعم الفني عدم وجود قائمة أو خيار يسمح بتغيير إعدادات تكبير الشاشة بعد الاختيار الأولي.

وأوضح المستشار أن الحل الوحيد المتاح حاليا يتمثل في مسح جميع المحتويات والإعدادات من الهاتف، ثم إعادة تشغيله والمرور بعملية الإعداد من البداية، حتى تظهر خيارات تخصيص حجم النصوص والأيقونات مرة أخرى.

آيفون ديو

المشكلة مستمرة حتى أحدث إصدار من النظام



وأجرى موقع MacRumors اختبارا للتحقق من المشكلة، ووجد أن خيار Display Zoom لا يزال غائبا حتى مع أحدث إصدار من نظام التشغيل، وهو iOS 27.2، مشيرا إلى أن المشكلة تقتصر على الهاتف القابل للطي، ولا تشمل بقية طرازات آيفون.

ولا يزال السبب وراء هذا التقييد غير واضح حتى الآن، إذ لا يعرف ما إذا كانت آبل قد قررت عمدا منع تغيير إعدادات التكبير بعد الإعداد الأولي، ربما بسبب طبيعة الشاشة القابلة للطي، أم أن الأمر يتعلق بخلل برمجي في النظام.

وطلبت المواقع التقنية تعليقا رسميا من آبل بشأن المشكلة، لكن الشركة لم توضح حتى الآن ما إذا كانت ستعيد إتاحة الخيار من خلال تحديث برمجي مستقبلي.

قرار واحد قد يكلفك بيانات هاتفك بالكامل



قد لا تمثل هذه المشكلة إزعاجا كبيرا للمستخدمين الذين يشعرون بالرضا عن اختيارهم الأول لحجم النصوص والأيقونات، لكنها تتحول إلى أزمة حقيقية لمن يقررون تغيير تفضيلاتهم بعد استخدام الهاتف لفترة.

فبدلا من تعديل حجم عناصر الشاشة بخطوة بسيطة من الإعدادات، يجد المستخدم نفسه أمام خيار صعب يتمثل في الاحتفاظ بالإعداد الحالي أو إعادة ضبط الهاتف بالكامل، بما يترتب على ذلك من فقدان التطبيقات والبيانات والتخصيصات الشخصية غير المحفوظة في نسخة احتياطية.