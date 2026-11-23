كشفت تجربة لعب عملية نشرها موقع "Mashable" عن مفاجأة سارة لمالكي جهاز "Xbox Series S"، مؤكدة أن لعبة "GTA 6" تعمل بسلاسة فائقة دون أي تقطيع أو تأخر ملحوظ رغم المخاوف السابقة حول قدرات الجهاز.

تفاصيل أداء GTA 6 على جهاز Xbox Series S

أوضح التقرير أن التجربة بدأت بالمرحلة التمهيدية التي قدمت بطلي اللعبة "جيسون" و"لوسيا" عبر مواقع متنوعة في النهار والليل وتحت الأمطار، تلاها التجول الحر في ولاية "ليونيدا" والقيادة بسرعة عالية في الشوارع المزدحمة وتنفيذ المهام حول منزل جيسون.

وأشار الكاتب إلى أن اللعبة حافظت على استقرارها التام دون أي أعطال تقنية أو تباطؤ مفاجئ، حتى عند التوقف لمشاهدة غروب الشمس أو السباحة وسط الأسماك، مؤكداً أن التجربة تضاهي مستوى الألعاب الضخمة دون أي تنازلات تفسد متعة اللعب.

مقارنة نسخة Xbox Series S مع PS5 وPS5 Pro

لفت التقرير إلى أن استوديو "Rockstar" أوضح صراحة أن اللعبة تعمل بأفضل صورة على منصات "PS5" بفضل سرعات التحميل الأعلى وتقنيات تحسين الدقة، مع دعم تقنية تتبع الأشعة (Ray Tracing) للإضاءة الأكثر واقعية على نسخة "PS5 Pro".

وبحسب ما ذكره الموقع، تعمل اللعبة بمعدل 30 إطاراً في الثانية على كافة الأجهزة دون استثناء، مشدداً على أن مالكي "Xbox Series S" الذين لا يملكون ميزانية الترقية إلى جهاز أغلى سيحصلون على تجربة لعب ممتعة ومتكاملة دون الحاجة للقلق بشأن الفروق الرسومية.