نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حققت لعبة الفيديو جراند ثفت أوتو 6 (GTA 6) انطلاقة تاريخية، بعدما سجلت مبيعات تجزئة بلغت 3.8 مليار دولار، بما يعادل 2.9 مليار جنيه إسترليني، خلال أول يوم كامل من طرحها، لتصبح صاحبة أكبر إطلاق في تاريخ صناعة الترفيه بمختلف أشكالها.

تستعد شركة جوجل Google، لتوسيع نظام التحقق من هوية مطوري تطبيقات أندرويد ليشمل جميع أنحاء العالم اعتبارا من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المستخدمين والحد من انتشار التطبيقات الضارة والبرمجيات الخبيثة، رغم الاعتراضات التي أثارها القرار بين المطورين والمستخدمين منذ الإعلان عنه العام الماضي.

يمثل شراء هاتف مستعمل فرصة للحصول على جهاز بمواصفات جيدة مقابل سعر أقل، لكنه قد يتحول إلى صفقة خاسرة إذا لم يفحص المشتري الجهاز بعناية قبل دفع أمواله، خاصة أن بعض العيوب لا تظهر بسهولة أثناء المعاينة الأولية، وفي مقدمتها مشكلات البطارية أو استبدالها بقطع غير أصلية.

تستعد لعبة جراند ثفت أوتو 6 (GTA 6)، لتقديم واحدة من أضخم تجارب ألعاب العالم المفتوح، إذ يصل حجم ملفاتها إلى 210 جيجابايت، في مؤشر على حجم المحتوى والتفاصيل التي يتضمنها الإصدار الجديد من شركة “روكستار جيمز”، والذي يضم عددا كبيرا من المهام وعمليات السرقة والأنشطة الترفيهية، إلى جانب أطول قصة رئيسية في تاريخ سلسلة GTA.

في استعراض جديد للتقدم التكنولوجي الذي تحققه الصين في مجال الروبوتات البشرية، نجح 151 روبوتا شبيها بالبشر في تحطيم رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس، بعدما قدموا عرضا راقصا بحركات متزامنة في مدينة شنتشن الصينية، في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات التحكم الحركي وتنسيق أداء أعداد كبيرة من الروبوتات في وقت واحد.

أعلنت منصة التراسل المشفر سيجنال Signal، اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المحادثات الخاصة وقراءة الرسائل عبر التقاط صور لشاشات الهواتف، محذرة من أن التوسع المتسارع في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أنظمة التشغيل والأجهزة الشخصية أصبح يمثل تهديدا متزايدا لخصوصية المستخدمين.