في استعراض جديد للتقدم التكنولوجي الذي تحققه الصين في مجال الروبوتات البشرية، نجح 151 روبوتا شبيها بالبشر في تحطيم رقم قياسي عالمي بموسوعة جينيس، بعدما قدموا عرضا راقصا بحركات متزامنة في مدينة شنتشن الصينية، في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات التحكم الحركي وتنسيق أداء أعداد كبيرة من الروبوتات في وقت واحد.

وشهد يوم الثلاثاء الماضي تسجيل الرقم القياسي الجديد، بعدما تمكنت جميع الروبوتات المشاركة من إكمال العرض خلال ساعة واحدة، متجاوزة الهدف المحدد مسبقا والبالغ 110 روبوتا، ليصبح الإنجاز الأكبر من نوعه من حيث عدد الروبوتات البشرية التي تؤدي حركات راقصة متزامنة خلال هذه الفترة.

3 طرازات من الروبوتات تشارك في العرض



نظمت العرض إدارة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في منطقة لونغغانغ بمدينة شنتشن، بالتعاون مع شركة EngineAI Robotics Technology ومتجر محلي متخصص في الروبوتات وعدد من شركات التكنولوجيا.

وشارك في العرض ثلاثة طرازات من الروبوتات البشرية، هي EngineAI T800 وUnitree G1 وAgiBot X2، وجميعها تتمتع بالقدرة على تنفيذ الحركات الديناميكية والتنسيق الجماعي، ما أتاح لها أداء سلسلة من الحركات الراقصة بصورة متزامنة.

تحديات تقنية وراء تنسيق حركات الروبوتات



يتطلب تنفيذ عروض جماعية بهذا الحجم مستوى متقدما من تقنيات التحكم الحركي، إذ يجب أن يتمكن كل روبوت من أداء الحركات بصورة مستقرة ودقيقة ومتسقة، بما يسمح بتنسيق حركة المفاصل وأنظمة التحكم بين جميع الوحدات المشاركة.

ولا يقتصر التحدي على تنفيذ الحركات بصورة منفردة، بل يمتد إلى ضمان تطابق توقيتها وسرعتها واتجاهاتها، حتى يظهر العرض الجماعي وكأنه صادر عن وحدة واحدة متكاملة.

شنتشن مركز صيني لتطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي



يعكس العرض طموح الصين إلى تعزيز موقعها الريادي في صناعة الروبوتات البشرية، خاصة مع التقدم الذي تحققه في مجالات التحكم بالحركة والتشغيل الآلي والتصنيع الذكي.

وتعد مدينة شنتشن واحدة من أبرز المراكز التكنولوجية والصناعية في الصين، حيث تشهد تطورات متواصلة في تصميم الروبوتات البشرية وتصنيعها وتطبيقات الأتمتة الصناعية.

ولا تستهدف هذه العروض استعراض الإنجازات التقنية والترويج للشركات المصنعة فقط، بل تسعى أيضا إلى تهيئة الجمهور للتوسع المتوقع في الاستخدام التجاري للروبوتات البشرية، وتعريفه بالإمكانات التي يمكن أن تقدمها في الحياة اليومية وقطاعات الأعمال والصناعة خلال السنوات المقبلة.