تستعد شركة جوجل Google، لتوسيع نظام التحقق من هوية مطوري تطبيقات أندرويد ليشمل جميع أنحاء العالم اعتبارا من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المستخدمين والحد من انتشار التطبيقات الضارة والبرمجيات الخبيثة، رغم الاعتراضات التي أثارها القرار بين المطورين والمستخدمين منذ الإعلان عنه العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بالفعل تطبيق النظام بصورة تدريجية في بعض الدول خلال خريف العام الجاري، بعدما أطلقت مرحلة أولية في سبتمبر الماضي شملت البرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند، على أن يصل النظام إلى جميع الأجهزة خلال عدة أشهر من بدء التوسع العالمي.

قيود جديدة على تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي



يلزم النظام الجديد مطوري التطبيقات بالتسجيل والتحقق من هوياتهم لدى جوجل، ولن يقتصر هذا الشرط على التطبيقات المتاحة عبر متجر جوجل بلاي، بل سيمتد أيضا إلى التطبيقات التي يجري تحميلها من مصادر خارجية، والمعروفة باسم التثبيت الجانبي Sideloading.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن مستخدمو أندرويد في المناطق التي يطبق فيها النظام من تثبيت التطبيقات الخارجية ما لم يكن مطوروها قد استكملوا إجراءات التحقق لدى الشركة.

وتتضمن عملية التسجيل تقديم وثائق هوية رسمية صادرة عن الجهات الحكومية، إلى جانب سداد رسوم تبلغ 25 دولارا، بهدف الحد من قدرة الجهات الضارة على نشر تطبيقات احتيالية أو برمجيات خبيثة عبر المنصات الخارجية.

التثبيت الجانبي

ملايين التطبيقات اجتازت إجراءات التحقق



قالت جوجل إن مبادرتها حققت تقدما ملحوظا حتى الآن، بعدما سجلت ملايين التطبيقات غير المتاحة عبر متجر Play إجراءات التحقق، وهو ما يمثل أكثر من 99% من إجمالي عمليات تثبيت تطبيقات أندرويد عالميا، وفقا لتقديرات الشركة.

كما بدأت جوجل طرح خدمة التحقق على مستوى النظام للأجهزة الحاصلة على اعتمادها، والتي تعمل بإصدار Android 8 Oreo أو الإصدارات الأحدث، وهو ما يشمل الغالبية العظمى من أجهزة أندرويد حول العالم، باستثناء أسواق مثل الصين وروسيا.

وعقدت الشركة شراكات مع عدد من أبرز متاجر التطبيقات الخارجية، من بينها Galaxy Store وهونر وأوبو وشاومي وTranssion وفيفو، لضمان تطبيق قواعد التحقق الجديدة.

ومن المقرر أن تقتصر التطبيقات المعروضة عبر هذه المتاجر على التطبيقات المسجلة والمعتمدة بمجرد تفعيل النظام بالكامل.

جوجل تستجيب لاعتراضات المطورين وتخفف بعض القيود



في المقابل، أجرت جوجل تعديلات على سياستها استجابة للملاحظات والانتقادات التي تلقتها من المطورين والمستخدمين.

وأتاحت الشركة للمطورين الهواة إنشاء حساب مجاني لتوزيع تطبيقاتهم على نطاق محدود، بعدما رفعت الحد الأقصى لعمليات التثبيت المسموح بها من 25 إلى 50 عملية تثبيت.

كما وفرت واجهة برمجية API تساعد المطورين على تسريع إجراءات تسجيل حزم التطبيقات الجديدة وتسهيل عملية التحقق.

خيار استثنائي لتجاوز قيود التحقق

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها جوجل، توفير آلية اختيارية تتيح للمستخدمين تجاوز متطلبات التحقق وتثبيت التطبيقات دون النظر إلى حالة اعتماد مطوريها، تحت مسمى التدفق المتقدم Advanced Flow.

لكن تفعيل هذا الخيار لن يكون مباشرا، إذ يتطلب المرور بعدة خطوات تتضمن تحذيرات أمنية بشأن مخاطر تثبيت التطبيقات غير الموثوقة، فضلا عن الانتظار لمدة 24 ساعة قبل تفعيل الميزة بصورة كاملة. وأكدت الشركة أن هذا الخيار أصبح متاحا بالفعل للمستخدمين.

مخاوف من زيادة سيطرة جوجل على منظومة أندرويد

ورغم التعديلات التي أدخلتها جوجل، لا تزال السياسة الجديدة تثير تساؤلات بشأن تأثيرها على حرية توزيع التطبيقات، خاصة أن المطورين الموجودين في الدول الخاضعة للعقوبات قد يواجهون صعوبات في إثبات هوياتهم، ما قد يحرمهم من إمكانية توزيع تطبيقاتهم.

كما قد يتطلب تثبيت بعض التطبيقات اتصالا بخوادم جوجل للتحقق من اعتمادها، إذ لن تحتفظ الأجهزة ببيانات التحقق محليا إلا للتطبيقات ذات المعرفات الشائعة، بينما ستحتاج التطبيقات الأخرى إلى التواصل مع خوادم الشركة قبل السماح بتثبيتها.

وفي إطار الاستعداد للتطبيق الكامل، أعدت جوجل أدلة إرشادية للمطورين وموزعي التطبيقات لتوضيح متطلبات النظام الجديد وآليات الامتثال له، وتشير هذه الإرشادات إلى أن الشركة تستهدف استكمال تطبيق إجراءات التحقق عالميا بحلول الأول من مارس 2027.