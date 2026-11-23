ارتفعت أسهم شركة إنفيديا بنسبة 33% في بداية التداول عقب أنباء التراجع المفاجئ عن قرارها السابق بإقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانج، مما يعني إضافة نحو تريليون دولار مكاسب لقيمة الشركة.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.5%، معوضًا بذلك ما يقارب نصف خسائره الفادحة التي تكبدها الأسبوع الماضي، والتي كانت من أسوأ فتراته منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وساهمت مكاسب أسهم الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.5%، متصدرًا بذلك أداء السوق، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1117 نقطة.

وفي تطور درامي آخر للأحداث، أعيد جينسن هوانج إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة إنفيديا ، بعد 11 يومًا فقط من استقالته في أعقاب تقارير تفيد بأنه كان على علاقة غرامية خارج نطاق الزواج مرتين على الأقل، إحداهما مع جاسوسة صينية مزعومة والأخرى مع مسؤولة تنفيذية في إنفيديا كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة.

وأعلن مجلس إدارة شركة إنفيديا صباح اليوم أنه صوّت بالإجماع على إعادة هوانج إلى منصبه كرئيس تنفيذي "بأثر فوري".

وفي بيانٍ له، قال المجلس، الذي كان قد رفض عرض هوانغ بالعودة قبل أيام قليلة: "خلال عملية اتخاذ القرار، تلقى المجلس آراءً من مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الولايات المتحدة، وبناءً على تلك الآراء، فإن المجلس على ثقة بأن إعادة هوانج إلى منصبه لا تشكل أي خطر على الأمن القومي"، من جانبه، قال هوانج إنه "يشعر بالفخر" للعودة إلى منصبه.

فيما نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه الفضل في تراجع مجلس الإدارة عن قراره، مصرحًا بأنه "أقنعهم"، ومشيدًا بإعادة هوانج إلى منصبه باعتباره "القرار الصحيح والمناسب".

كما صرح ترامب لشبكة CNBC بأنه "مُثِّل في المجلس"، وادعى أن الحكومة الأمريكية أجرت "تحقيقًا دقيقًا للغاية" مع هوانج، وخلصت إلى أنه "أخطأ في تقدير الأمور فيما يتعلق بحوادث غير ذات صلة، لكنه لم يرتكب أي خطأ"، مضيفًا أنه "علينا حماية عباقرةنا". وادعى ترامب أن هوانغ قد "بُرِّئ".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحكومة الأمريكية "لا تملك أي سبب للاعتقاد" بأن عودة هوانج إلى شركة إنفيديا تُشكل خطرًا على الأمن القومي، وقال إنه طمأن مجلس الإدارة بذلك.

كما ذكر ترامب أنه تحدث مع هوانج، الذي تربطه به علاقة شخصية وثيقة، الليلة الماضية، قبل أن يُعلن مجلس إدارة إنفيديا عن عودته، وقال إن فقدان هوانج "سيُمثل تهديدًا أكبر بكثير"، وأن مجلس الإدارة "تصرف بمسؤولية بالغة" في قراره بإعادته.