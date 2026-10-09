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مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الرشاح الجديد بـ طوخ القليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شابين في تصادم دراجتين ناريتين بطريق الرشاح الجديد بـ طوخ القليوبية

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

خيم الحزن على أهالي قريتي شبرا هارس وقرقشندة التابعتين لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، عقب مصرع شابين إثر تصادم دراجتين ناريتين بالمواجهة بطريق الرشاح الجديد بقرية شبرا هارس، في حادث مأساوي أنهى حياة الشابين متأثرين بإصاباتهما.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الرشاح الجديد بقرية شبرا هارس، ما أسفر عن سقوط ضحيتين.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طوخ إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع تصادم بالمواجهة بين الدراجتين، ما أسفر عن مصرع محمود إسلام فتحي، المقيم بقرية شبرا هارس، والشاب علاء م. ع، المقيم بقرية قرقشندة، متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.
وجرى نقل الجثمانين إلى مستشفى طوخ المركزي، والتحفظ على الدراجتين الناريتين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وبالعرض على جهات التحقيق، تقرر التصريح بالدفن عقب مناظرة الطب الشرعي وسؤال أهليتهما، مع طلب تحريات المباحث للوقوف على ظروف الحادث وملابساته.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ قرية شبرا هارس طريق الرشاح الجديد شبرا هارس قرقشندة

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