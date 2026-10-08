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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف على قطعة أرض.. ضبط طرفي مشاجرة في القليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام بعض الأشخاص بالتهجم على أخرين داخل الأرض الزراعية الخاصة بهم بالقليوبية وممارسة أعمال البلطجة ضدهم وصدور أحكام قضائية ضد المشكو فـى حقهم.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة بنها من (مزارعين "من بينهما القائم على النشر") بتضررهما من (عاملين "لأحدهما معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لحدوث مشاجرة بينهم تبادلوا خلالها التعدى بالضرب بالأيدى "دون إصابات" لخلافات بينهم حول قطعة أرض مستأجرة.


 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.. وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى من صدور أحكام قضائية ضد المشكو فـى حقهم ، وبمواجهة القائم على النشر أقر بإدعائه نكاية فى المشكو فى حقهم.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الأرض الزراعية

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