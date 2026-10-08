الكاميرا صورتهم .. ضبط 3 سيدات سرقوا هاتف محمول من داخل محل بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سيدة وبرفقتها أخرتين بسرقة هاتف محمول من داخل إحدى المكتبات بالشرقية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرات بمقطع الفيديو (3 سيدات – مقيمات بمحافظة الشرقية) وبمواجهتهن قررن أنه بتاريخ 5/ الجارى وحال تواجدهن داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق تلاحظ لإحداهن ترك إحدى السيدات هاتفها سهوا داخل المكتبة، فقامت بالإستيلاء عليه وإنصرفن عقب ذلك ، وتم بإرشادهن ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) ، وبإستدعاء مالكة الهاتف (مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها أيدت ما سبق وإتهمتهن بسرقة هاتفها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





