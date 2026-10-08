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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وحدة سكنية وتوكيل مزور.. ضبط 3 متهمين بالنصب على مواطن في 6 أكتوبر

المتهمين
المتهمين
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على نشره من أحد الأشخاص، لاتهامه بالنصب والاحتيال على أسرتها والاستيلاء منهم على مبلغ مالي بزعم بيع منزل، باستخدام توكيل مزور بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، تقدم موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي، اتهم خلاله أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بزعم بيع وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر بموجب توكيل مزور.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهم، اعترف أحد المتهمين بقيامه بالإعلان عن بيع وحدة سكنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تواصل المجني عليه معه، اتفق مع المتهمين الآخرين على ارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبلغ المالي وتقاسمه فيما بينهم.

وأرشد المتهمون عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث القبض على المتهمين

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