نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق حبس صانع محتوى، على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء، وذلك على نحو يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل ضبط المتهم

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهم، وتبين قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه.

وبمواجهته، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.