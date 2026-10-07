عايز مشاهدات.. القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامة بنشر مقاطع فيديو بها ألفاظ خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإتيان بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ،وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





