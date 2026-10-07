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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 15 سنة و100 ألف جنيه لعاملين ضبط بحوزتهما 11 كيلو حشيش فى المعصرة

المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
المستشار خالد عبد الغفار النجار رئيس المحكمة
إسلام دياب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عاملين ضبط بحوزتهما أكثر من 11 كيلو حشيش بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وبراءة المتهمين من مقاومة السلطات وإحراز أسلحة بيضاء.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 779 لسنة 2026 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1570 لسنة 2026 كلي حلوان وأشرف عليها المستشار هشام رفعت المحامي العام الأول لنيابات حلوان الكلية قيام «أحمد .م»، 24 سنة، عامل، «شريف .أ»، 25 سنة، عامل، «محمود .أ»، 27 سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، أحرز الأول والثاني جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاوم المتهمان الثاني والثالث الضابط أحمد سمير، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات حال كونه أحد القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته لمنعه من ضبطهما متلبسين بجريمتهما وكان ذلك بان أشهرا سلاحهما الأبيض في مواجهته إلا أنهما لم يبلغا مقصدهما وتمكن من ضبطهما.
وأضافت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين الثاني والثالث «مطاوي قرن غزال» دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
شهد العقيد شرطة الحسن طاهر حسن البنا، مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات أنه على اثر معلومة وردت له من مصدره السري بقيام المتهم الأول بالاتجار في المواد المخدرة انتقل الى حيث ايقن مكان تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة بناءا على اتفاق مسبق مع مصدره.
وأضاف أنه ابصر المتهم الأول ممسكا بيده حقيبه توجه صوبه وتقابل معه وابدي له رغبته في شراء قطعه للحشيش المخدر نظير مبلغ مالي اظهره له فاخرج المتهم الأول قطعة الحشيش المخدر من تلك الحقيبة وقدمها له وما أن تيقن من انها للحشيش المخدر ضبطه واستخلص الحقيبة منه وبفحصها تبين انها تحوي قطع للحشيش المخدر.
وأشار إلى انه بتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح مركبة آلية ارشده اليها فضبطها وبمواجهته عزي قصده الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل بعملائه والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة، واضاف المتهم ان مصدر تحصله على تلك المواد المخدرة هو المتهم الثاني وباجرائه تحرياته التكميلية اكدت صحة قيام المتهم الثاني بحيازة المواد المخدرة المضبوطه مع الأول للاتجار بها.
وأكد العقيد شرطة أحمد سمير توفيق شحاته، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر بشأن المتهم الثاني انتقل إلى حيث أيقن تواجده وأبصر المتهمان الثاني والثالث يقفان سويا فتوجه صوبهما وحال ذلك قاما بمقاومته وأشهرا أسلحتهما البيضاء «مطاوي قرن غزال» في مواجهته لمنعه من ضبطهما متلبسين بجريمتهما إلا أنه تمكن من ضبطهما واستخلص الأسلحة منهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية وهواتف محمولة وعزى قصد الثانى الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة البيضاء للدفاع. 
ثبت بالتحقيقات أن المضبوطات 120 قطعة مستطلية داكنة اللون للحشيش المخدر وزنت قائما 11.160 كيلو جرام واستقطاع 10 قطع بوزن 149 جرام وإرسالهم للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لفحصهم وتحليلهموتبين أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم 15 مايو مقاومة السلطات حشيش أسلحة بيضاء

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