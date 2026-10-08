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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة بنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة كوبري الفحص بدائرة مركز بنها، وذلك في إطار توجيهات المحافظة المستمرة بتحقيق الانضباط بالشوارع ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين ، بمشاركه وليد محمد الشهاوي رئيس مدينه ومركز بنها.


كما جاءت الحملة بحضور العميد محمود فيصل، مدير إدارة شرطة المرافق، وبحضور المقدم حازم خيال، رئيس وحدة مرافق بنها، والرائد عنتر محروس، والنقيب أحمد سكر. والساده نواب رئيس المدينه و مدير اداره الاشغالات  بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالمجلس ( النظافه ، والكهرباء )
واستهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة، وإعادة الانضباط للمنطقه كوبرى الفحص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يضمن تيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
كما تم التوجيه بالاستمرار في تنفيذ تكليفات المحافظ لاستكمال رفع المخلفات المتراكمة ورفع مخلفات الهدم والرتش والبدء في وضع خطة زمنية لرفع كافة التراكمات ونقلها الي مواقع التخلص النهاىي 
وتأتي الحملة في إطار استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، والتعامل الحازم مع الإشغالات والتعديات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، وحرصًا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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