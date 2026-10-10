تموين القليوبية يحرر 44 محضرا وتقريرًا ويضبط مصنع جبن موتزاريلا دون ترخيص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن تحرير 44 محضرًا وتقريرًا لمخالفات متنوعة، وضبط مصنع لإنتاج الجبن الموتزاريلا دون ترخيص، والتحفظ على مضبوطات بإجمالي 2.5 طن.

وتضمنت نتائج الحملات، تحرير 9 تقارير لنقص وزن الخبز بالمخابز البلدية، و5 تقارير لعدم نظافة أدوات ومعدات العجن، و4 تقارير لعدم وجود قائمة تشغيل، و4 لعدم وجود سجل، و4 لعدم إعطاء بون صرف، بالإضافة إلى 3 تقارير لمخالفات المواصفات.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 15 محضر جنح لمخالفات متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغلق منشآت تموينية، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والبيع بأزيد من السعر المقرر، إلى جانب ضبط مصنع لإنتاج الجبن الموتزاريلا دون ترخيص والتحفظ على المضبوطات.



وامتدت الحملات إلى عدد من المناطق بمختلف أنحاء المحافظة، شملت بنها وقها والخانكة وشبين القناطر والقناطر الخيرية وقليوب وشرق شبرا الخيمة، إلى جانب عدد من القرى والمناطق التابعة لها، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وضمان الالتزام بالضوابط التموينية.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وتوافرها وفق الاشتراطات المقررة، وحماية حقوق المواطنين.