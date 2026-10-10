ضبط عامل تعدى على طفل بالضرب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طفل بأحد الشوارع بالقليوبية.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر المنقضى، تلقى مركز شرطة بنها بلاغا من عامل، ونجله، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب حال تواجده بمحل سكنهما عقب خروجه من المدرسة وإحداث إصابته لخلافات سابقة حول المزاح بين نجله ونجل المشكو فى حقه.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، أحد الأشخاص، مقيم بذات الدائرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





