التوك توك بقى خردة.. سائق ملاكي يطيح بشخصين على كورنيش حلوان| صور

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك على طريق كورنيش النيل بمنطقة كفر العلو في حلوان.

حادث توك توك وملاكي في حلوان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش النيل بكفر العلو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي في عكس الاتجاه بتوك توك في القادم من كفر العلو باتجاه ركن فاروق بحلوان، وأصيب شخصين كانا متواجدين في التوك توك.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

في سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر "قائد أتوبيس نقل جماعى" من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليه بالسب حال استقلالها الأتوبيس المشار إليه صحبته بأحد الطرق بالقاهرة وادعائها بكونها ضابطة شرطة.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر الظاهر بمقطع الفيديو، وهو سائق، بإحدى شركات النقل الجماعى، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالأتوبيس قيادته قامت إحدى السيدات بالركوب صحبته وعقب التحرك طلبت منه استرجاع التذكرة والنزول فقام بإفهامها بعدم إمكانية استرجاع التذكرة، فقامت سيدة أخرى الظاهرة بمقطع الفيديو بالتعدى عليه بالسب وإلقائه بزجاجة مياه وتهديده بكونها ضابطة شرطة اعتراضاً على عدم إعادته قيمة التذكرة للسيدة الأولى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وهي ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وادعائها كونها ضابطة شرطة لترهيب السائق حتى يقوم بإعادة قيمة التذكرة للسيدة الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

