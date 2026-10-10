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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فرحانة إني اتقبض عليا.. اعترافات سيرا النجا: اتجوزت «المشرفي» على الإنترنت| خاص

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي


حصل موقع “صدى البلد” على نص اعترافات المتهمة “دينا. م”، واسمها حركي سيرا النجا، ممولة عناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، المتهمة على ذمة القضية رقم 2713 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بتأسيس جماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

اعترافات سيرا النجا ممولة عناصر الظلام في سوريا

قالت المتهمة سيرا النجا في اعترافاتها: «أنا مناصرة لأي حد بيرهب الكفار، ويكفر بالطاغوت "حكام العرب على حد قولها" لأنهم بيحكموا بغير ما أنزل الله، ويجب الجهاد ضدهم وهدفي هو الأخرة مش الدنيا وتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة زي ما قال ربنا، وعشان كدة ناصرت تنظيم الدولة لأنهم الطائفة المنصورة».

وتابعت المتهمة قائلة: «عرفت كل حاجة عن الجماعات بمتابعة أخبارهم والحروب بتاعتهم على المجموعات الالكترونية اللي على السوشيال، وكنت بثقف نفسي عن طريق الصوتيات الخاصة بدروس الدين اللي بيلقيها الشيوخ في التنظيم والحمد لله تزوجت على الإنترنت من مناصر سوري اسمه أبو أيوب المشرفي».

وأكملت المتهمة في اعترافاتها: «اتكلمت مع 2 ساكنين جنبي عن التوحيد والكفر بالطاغوت وعرفت أقنعهم وبعت لزوجي مرتين فلوس عشان يساعد بيهم المناصرين في سوريا وسعيدة إن اتقبض عليا لأن ده ابتلاء في ديني وأنا هثبت عليه عشان هدفي الآخرة».

وتابعت المتهمة: «في بداية 2024 وقبل ما أنفصل عن جوزي المصري، دخلت المجموعات وكان معظمها مكتوب بأسماء غريبة، وعرفت إنهم عملوا عمليات في سوريا وفي العراق، ولقيت فيديوهات لشيوخ تنظيم الدولة، وأنا كان نفسي أجاهد بس المرأة ملهاش جهاد، ومن ساعتها مكنتش بخرج من غير نضال ابني لأنه محرم ليا، ولازم أخرج ومعايا محرم شرعي، وبعدها دورت على مناصر من التنظيم عشان يتجوزني بعد جوزي". 

سيرا النجا سوريا النيابة العامة قضية التمويل تمويل الإرهاب

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