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لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع عنصريين جنائيين شديدي الخطورة بالإسماعيلية عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مصرع عنصريين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وكانت عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي قد تضمنت زعم إحدى السيدات باستهداف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية زوجها وشقيقها - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 أكتوبر الجاري وبناءً على إجراءات مقننة تم استهداف عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة أحدهما زوج الظاهرة بمقاطع الفيديو سبق اتهامه في العديد من الجنايات، 3 سرقة بالإكراه، 2 شروع فى قتل، خطف، إتجار بالمواد المخدرة، إتجار بالأسلحة غير المرخصة"، هارب من حكم بالسجن 10 سنوات في جناية إتجار بالمواد المخدرة لاتخاذهما من دائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وحال استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها واستمر التعامل لفترة مما أسفر عن مصرعهما، وضبط بحوزتهما 50 كيلو جراما من مخدر الحشيش و2 بندقية آلية وكمية من الطلقات.

وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 6 ملايين جنيهوتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية شديدي الخطورة إطلاق النار مع الشرطة

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