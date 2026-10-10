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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة المتهمة سيرا النجا ممولة عناصر الظلام في سوريا للجنايات| خاص

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة “دينا. م. أ”، واسمها حركي “سيرا النجا”، ممولة عناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، للجنايات، حيث إنها متهمة بتأسيس جماعة تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض ترويج لأفكار ومعتقدات.

أمر إحالة ممولة عناصر التنظيمات الإرهابية بسوريا

وتضمن أمر إحالة المتهمة الشهيرة بـ “سيرا النجا” في القضية رقم 2713 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، أن المتهمة “د. م. أ”، 44 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، في غضون عام 2023 وحتى يونيو 2026 داخل مصر وخارجها، ارتكبت جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأسست وانضمت لجماعة إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة سيرا النجا أسست وتولت قيادة في جماعة تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بعرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، والحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة.

قائمة اتهامات سيرا النجا في قضية تنظيمات سوريا

كما وجهت النيابة للمتهمة اتهامات منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسست وتولت قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أعراضها الإجرامية.

كما ارتكبت المتهمة جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية بأن جمعت وتلقت وحازت وأمدت ووفرت أموالاً وبيانات ومعلومات وملفات إلكترونية للجماعة ولأعضائها، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأنشأت واستخدمت موقعاً على شبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بأن أنشأت واستخدمت الحسابات المسماة “نادين، وبراء وسيرا النجا واللهم الثبات وأحمد إبراهيم والشافعي وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأستغفر الله العظيم” بمواقع “فيس بوك وایلیمینت وسیمبلكس وسيجنال وكلوب هاوس وتليجرام وواتساب”، والمتصلين بشبكة المعلومات الدولية، بغرض الترويج لمعتقدات الجماعة.

سيرا النجا النيابة العامة تنظيمات سوريا داعش جماعات سوريا

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