لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت زعم إحدى السيدات بإستهداف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية زوجها وشقيقها - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهما .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى وبناءً على إجراءات مقننة تم إستهداف عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة (أحدهما زوج الظاهرة بمقاطع الفيديو "سبق إتهامه فى العديد من الجنايات 3 سرقة بالإكراه ، 2 شروع فى قتل ، خطف ، إتجار بالمواد المخدرة ، إتجار بالإسلحة غير المرخصة"، هارب من حكم بالسجن 10 سنوات فى جناية إتجار بالمواد المخدرة) لإتخاذهما من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وحال إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وإستمر التعامل لفترة مما أسفر عن مصرعهما ، وضبط بحوزتهما (50 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 2 بندقية آلية - كمية من الطلقات) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6 مليون جنيه) .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق .









