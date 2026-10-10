قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل عدة مقاطع فيديو تم تداولها بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت زعم إحدى السيدات بإستهداف الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية زوجها وشقيقها - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعهما .


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى وبناءً على إجراءات مقننة تم إستهداف عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة (أحدهما زوج الظاهرة بمقاطع الفيديو "سبق إتهامه فى العديد من الجنايات 3 سرقة بالإكراه ، 2 شروع فى قتل ، خطف ، إتجار بالمواد المخدرة ، إتجار بالإسلحة غير المرخصة"، هارب من حكم بالسجن 10 سنوات فى جناية إتجار بالمواد المخدرة) لإتخاذهما من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وحال إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وإستمر التعامل لفترة مما أسفر عن مصرعهما ، وضبط بحوزتهما (50 كيلو جرام من مخدر الحشيش- 2 بندقية آلية - كمية من الطلقات) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6 مليون جنيه) .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق .


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

مارسيل كولر

مارسيل كولر يتحدث عن تجربته مع الأهلي: أصبحت أكثر هدوءًا ومرونة

صورة من اللقاء

بصناعة محمد صلاح.. طرابزون يضرب سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالدوري التركي

الزمالك والاهلي

ناقدة رياضية: الزمالك لم يحقق أي انتصار أمام الأهلي في 10 مواجهات بشهر أكتوبر

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد