أختي متبرجة وعاملة ممثلة.. سيرا النجا تعترف على طريقة ياسمين عبد العزيز: كل حياتكم حرام| خاص

يواصل موقع “صدى البلد” نشر نص اعترافات المتهمة “دينا. م”، واسمها حركي سيرا النجا، ممولة عناصر التنظيمات الإرهابية في سوريا، المتهمة على ذمة القضية رقم 2713 لسنة 2026 جنايات حدائق أكتوبر، والمقيدة برقم 5197 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، بتأسيس جماعة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

اعترافات المتهمة سيرا النجا ممولة عناصر سوريا

وسردت المتهمة في اعترافاتها تفاصيل كاملة عن حياتها قائلة: «اتولدت في 12 أغسطس سنة 1981 في أسرة ميسورة الحال ماديا، ووالدي كان مدير حسابات في مستشفى مشهورة ووالدتي مدرسة تربية إسلامية وعندي 3 إخوات أنا الكبيرة وبعدي داليا وبعدها أحمد، وبعديه أخويا مصطفى، وسافرت مع أسرتي عمان عشان كانت أمي بتشتغل هناك ووالدي كان فاتح محل ملابس».

وأكملت المتهمة: «نزلت مصر مع بابا وأنا في 2 ثانوي وعيشنا في شقتنا في المعادي وبعدها دخلت كلية تجارة جامعة القاهرة واتخرجت سنة 2008 واتجوزت في شهر 4 سنة 2009 من مهندس وعشت معاه وخلفت منه توأم وخلال الفترة دي اشتغلت في الملابس على الإنترنت من خلال حسابي على الفيسبوك وكنت بساعد في مصاريف البيت وعملت فلوس كويسة».

واستكملت المتهمة اعترافاتها قائلة: «اشتريت شقتين في كمبوند في أكتوبر بس بعدها بعتهم، واشتريت بيت في ابني بيتك وده اللي عايشة فيه وبعدها انفصلت عن جوزي في 2024 ولما التزمت دينيا قولت ل جوزي قبل الطلاق أنا مش هشتغل تاني والمفروض أقعد في البيت وأركز في ديني، ورغم إني من أسرة غير ملتزمة وأسرتي عمرها ما قالتلي صلي ويهمهم الدنيا بس».

وتابعت المتهمة: «من 10 سنين في 2014 التزمت وبدأت أصلي ولبست النقاب من سنين وساعتها كنت خارجة من اعتكاف في البيت في رمضان، وجالي شعور إني لازم أنتقب، واقتنعت بالعقيدة وقفلت على نفسي ومكنتش بقول لجوزي لأنه كان بيركبه عفريت لو شافني بقرأ قرآن، وأنا عشان أهلي بيعصوا ربنا وبيتفرجوا على مسلسلات وبيسمعوا أغاني وأختي داليا متبرجة وبتعمل عمليات تجميل وعاملة فيها ممثلة حصل بيني وبين جوزي مشكلة في ديسمبر 2023 وانفصلت بعدها».

وأكملت المتهمة: «في شهر 4 سنة 2024 أخويا اتفق مع جوزي على الطلاق، وبعدين يوم 23 أبريل سنة 2024 جبنا مأذون وانفصلت وأنا علاقتي بأمي وقتها كانت كويسة بس علاقتي بإخواتي كانت ضعيفة لأن كل قعدتهم أمور الدنيا وأنا مبقعدش غير في قعدة فيها أمور دين، عشان أنا طالبة الأخرة، وأمي كان حكمها في الدين أنها مرتدة لأنها بتدافع عن مصر، وأختي كافرة عشان كانت عايزة تتجوز واحد مش متدين».

وأضافت سيرا النجا: «أخويا مصطفى كافر لأنه مابيصليش خالص والدين مش في دماغه، وأنا كنت بنصح والدتي كتير وعيالها».